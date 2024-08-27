الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2023

الجغبير: الصادرات الصناعية تشكل اكثر من 96% من اجمالي الصادرات الوطنية

الجغبير: الصناعة تسهم في كسر الصادرات الوطنية لحاجز الـ 50% امام المستوردات

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي، الثلاثاء، برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور عضاء مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين، أحمد الخضري، ديما سختيان، عاهد الرجبي، اياد ابوحلتم ومجدي الهشلمون، ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2023، وتم اقرارهما من قبل الحضور .

وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.

وأعرب الجغبير في بداية الاجتماع عن الاعتزاز بمساهمة الصادرات الصناعية الوطنية في تحقيق التجارة الخارجية الاردنية نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ اكثر من عقدين، بحسب دائرة الأحصاءات العامة، والتي اشارت الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز الـ 50% لأول مرة منذ العام 2003، مشيرا الى ان الصادرات الصناعية تشكل اكثر من 96% من اجمالي الصادرات الوطنية.

واضاف الجغبير ن ابرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة ، تليها صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادراتها ارتفاعاً خلال العقدين الماضيين بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85%. كما حققت صناعة المطهرات والمنظفات نمواً خلال العقدين الماضيين بقيمة 416.6 مليون بينما زادت نسبة تغطية صادراتها لمستورداتها من 94% الى 1140%، حيث بلغ الارتفاع في صادرات الأجهزه الكهربائية خلال العقدين الماضيين 169.1حوالي مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 39% الى 102% .

وأوصح الجغبير ان الغرفة تابعت العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة، حيث بحث المجلس قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية، واكد رفض غرف الصناعة المطلق لأي تخفيض على الرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، وتم التأكيد على ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال.

وجرى في نهاية اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام 2023 على كافة الأصعدة.