مصادر عبرية: هروب أحد الأسرى من غزة مشيا على الأقدام

وطنا اليوم:زعمت وسائل إعلام عبرية هروب أحد المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقال إعلام عبري إن التقرير الأولي يشير إلى تمكن المحتجز “كايد فرحان القاضي” من الشتات البدوي من الفرار من غزة والعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيا على الأقدام.

وذكرت أن كايد يبلغ من العمر 53 عامًا، وهو أب لـ 11 طفلًا، ويعيش في الشتات بالقرب من رهط ويعمل في مصنع تعبئة في “كيبوتس ماجن” حيث تم احتجازه.

وزعمت أنه هرب من الاحتجاز في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.