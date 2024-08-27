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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

منذ 14 ثانية
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وطنا اليوم:جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كازاخستان طلعت شالدنباي، وسفير جمهورية كوريا كيم بيل أو، وسفير جمهورية الهند مانيش تشوهان، وسفير جمهورية بنغلادش الشعبية نور هلال سيف الرحمن.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية زامبيا الدكتور ويليام مايبامبي سيكازوي، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية مالاوي كاثرين نوروجين كونجي، وسفير جمهورية قبرص سيفاج أفيديزيان.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.


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