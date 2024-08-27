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لافروف: القوات الإسرائيلية تعتبر أهالي غزة غير مدنيين

منذ 14 ثانية
لافروف: القوات الإسرائيلية تعتبر أهالي غزة غير مدنيين

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تعتبر أهالي غزة غير مدنيين وكل طفل تجاوز 3 أعوام إرهابيا، وهو أمر مرعب.
وأضاف ان بعض أطراف النزاع في الشرق الأوسط لا تريد إنهاء الحرب “بانتظار تغيير الإدارة الأميركية”.
وبين أن ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن تسهم في زيادة التصعيد بالمنطقة.
وأشار إلى أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة.
ونوه إلى استعداد روسيا لدعم جهود المصالحة الوطنية في اليمن


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