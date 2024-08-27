UWallet الراعي الماسي لمؤتمر هايلايت الأردن 2024 الخاص بترويج السياحة في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام،عن رعايتها الماسية لمؤتمر “هايلايت الأردن ”2024، الذي عقد في فندق كمبينسكي البحر الميت في 22 أب الجاري، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

المؤتمر جمع نخبة من المؤثرين وصانعي المحتوى من الأردن والوطن العربي بهدف تعزيز السياحة في بلدنا الحبيب الأردن وتسليط الضوء على جماله وتراثه وثقافته. من خلال عيون هؤلاء المؤثرين، حيث تم نقل صورة حقيقة وملهمة للأردن لكل أنحاء العالم، وعزز مكانته كوجهة سياحية ليس للأردنيين فقط، بل للجميع.

رعايتنا لهذا الحدث أتى من إيماننا العميق في UWallet بأهمية دعم كل ما يخص الوطن وتطويره. كما إننا فخورون بكوننا جزء من هذا المؤتمر الذي قدم أفكار ومعرفة أكبر عن جمال الأردن والسياحة ببلدنا، والذي يهدف الى دعم جهود السياحة الأردنية وتوصيلها لأعلى المستويات.

وفي تعليقها على هذه الرعاية، قالت مديرة دائرة التسويق لـ UWallet البتول الفايز: “نحن في UWallet فخورون بشراكتنا مع مؤتمر هايلايت الأردن في هذا العام المميز الذي يصادف احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني. من خلال هذه الشراكة، نسعى لبرز جمال بلدنا وثقافته وتراثه الغني، ولنوصل رسالته السياحية لكل العالم. كما إننا نؤمن إن التعاون مع المؤثرين و صانعي المحتوى سيساهم في تقديم تجارب جديدة وفريدة تظهر التنوع والجمال الذي يتمتع فيه الأردن، ويدعم جهودنا في نشر الثقافة الأردنية على نطاق أوسع.”

وأضافت الفايز:” في UWallet ،نؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار هما القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، لذا نلتزم بدعم المبادرات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.