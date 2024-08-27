مهيدات: 43960 زيارة تفتيشية لمؤسسة الغذاء والدواء لمنشآت غذائية في العام الحالي

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق نفذت 43 ألف طلعة تفتيشية خلال عام 2024، مبينا أنه جرى إغلاق 290 منشاة وبنسبة 0.66% من مجموع الجولات التفتيشية وهو ما يعد إنجازا للمؤسسة ودورها التوعوي.

وقال مهيدات إن الرقابة امتدت وفقا لقانون المؤسسة على الغذاء والدواء والمستهلكات الطبية على فحص ما يأتي إلى المملكة من المواد المستوردة أو المنتجة المحلية لتقييمها أو فحصها قبل استهلاكها من قبل المواطنين.

وأضاف مهيدات خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد الثلاثاء بعنوان “الأمن الغذائي والدوائي… الإنجازات والتحديات”، أن رسالة المؤسسة جعل ما هو موجود آمن للاستهلاك البشري. لافتا إلى أن كوادر الرقابة نفذت 1142 جولة لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية، وعدد الإغلاقات فيها لم يتجاوز 34 إغلاق.

وأشار إلى أن الكوادر نفذت 329 جولة تنفيذية للمستلزمات الطبية 329، جرى إغلاق 22 منشاة منها بسبب تقليد وتزوير منتجات تجميلية وصيدلانية، مشيرا إلى أن نسبة المخالفات في الدواء قليلة مقارنة مع مستلزمات التجميل والتجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على جانب الدور الرقابي في إجراء برامج توعوية قبل تطبيق العقوبات، ودور على عاتقها في الرقابة على التبغ والمواد التي تحتوي على النيكوتين.

وبين أن نسبة المخالفات في الدواء قليلة مقارنة مع مستلزمات التجميل والتجهيزات الطبية، لافتا إلى أنه يجري العمل على أتمتة الخدمات بشكل أكبر، وتفعيل برامج الرقابة الإلكترونية.

ولفت إلى أن دراسة سعر الدواء تتم بناء على أسس، ويوجد لجنة مشكلة تعمل على مراجعة هذه الأسس.