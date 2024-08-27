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حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق في اربد

منذ 13 ثانية
حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق في اربد

وطنا اليوم:نظمت بلدية بني عبيد، حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة بمنطقة الحصن في محافظة اربد.
وقال رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد اليوم الثلاثاء، إن الحملة شملت مصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في بعض الطرق والجزر الوسطية، لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية و المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد أن البلدية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في الطرق التابعة لحدود البلدية، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار و إزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها التي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن البلدية لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
ودعا أبو عبيد، المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع


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