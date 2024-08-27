تحويل سيدتين إلى المدعي العام في مادبا بخصوص شراء أصوات

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة انتخاب محافظة مادبا المهندس غالب الحماد انه تم تحويل سيدتين للمدعي العام في مادبا بتهمة شراء أصوات مواطنين.

واضاف الحماد أنه تم الانتهاء من عملية تدريب الكوادر استعدادا ليوم الاقتراع وعددهم ما يقارب الف عامل في الانتخابات، لافتا إلى أنه تم كذلك تجهيز مراكز الاقتراع والربط الالكتروني بالاضافة لعمل تجارب استعدادا ليوم الاقتراع.