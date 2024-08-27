بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

41 شهيدا و113 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

منذ ساعة واحدة
41 شهيدا و113 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و476 شهيدا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 93 ألفا و647 إصابة.
وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 41 شهيدا وشهيدة، و113 إصابة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:46

مهيدات: 43960 زيارة تفتيشية لمؤسسة الغذاء والدواء لمنشآت غذائية في العام الحالي

13:45

وول ستريت جورنال: بعد رد حزب الله كل الأنظار تتجه نحو إيران

12:48

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق في اربد

12:38

تحويل سيدتين إلى المدعي العام في مادبا بخصوص شراء أصوات

11:59

عيادتان أردنيتان إلى غزة للبدء بحملة استعادة الأمل

11:49

كندا.. قرارات جديدة لتقليص عدد العمال الأجانب

11:34

التمويل الدولية تطلق مشروع دعم الصناعات الدوائية

11:22

مسؤول في الأمم المتحدة يعلن توقف العمليات الإنسانية في غزة

11:03

أكثر من 4 آلاف لاجئ سوري عائد من الأردن لبلاده في 7 أشهر

10:52

حريق بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

10:30

المنطق: غياب أم انعدام؟

10:25

التربية: عدم استلام الطلبة بعض الكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 27-8-2024عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   