التمويل الدولية تطلق مشروع دعم الصناعات الدوائية

وطنا اليوم:بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي

ووقعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي اتفاقية تعاون مع الحكومة الأردنية، للعمل معاً في مشروع استشاري لدعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية.

يستمر المشروع الذي تبلغ ميزانيته مليون دولار أميركي حتى حزيران 2027، وتموله حكومة هولندا.

سيعمل المشروع على دعم الاستثمارات الجديدة والموسعة في إنتاج الأدوية في الأردن، ما يزيد الصادرات ويحسن وصول المنتجات الدوائية الأردنية إلى الأسواق الدولية ويزيد فرص العمل في القطاع.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

ويمثل الحكومة في الاتفاقية إدارة الغذاء والدواء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية قطاع الرعاية الصحية في الأردن، بما في ذلك صناعة الأدوية، من أولوياتها لأهميته الاجتماعية والاقتصادية.

حيث تمتلك صناعة الأدوية الأردنية سمعة راسخة ومستحقة للتصنيع عالي الجودة والقيمة. ويمكن العثور على المنتجات الأردنية في الصيدليات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

كما يلعب القطاع دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، حيث يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع، ونحو 5٪ من صادرات التصنيع. ويوفر فرص عمل لنحو 5500 شخص بنسبة 2.5٪ من إجمالي العمالة في التصنيع.

لكن إنتاجية كل عامل أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط. وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى المزيد من الأدوية كل يوم، وسيزداد السوق العالمي للأدوية من 1.2 تريليون دولار العام الماضي إلى 2.1 تريليون دولار عام 2028.

صادرات الأدوية الأردنية

بلغت قيمة الصادرات الأردنية من الصناعات الدوائية 773 مليون دولار أميركي العام الماضي، ومع أنه ليس مبلغا صغيرا ولكنه جزء ضئيل من السوق العالمية.

توقعات مؤسسة التمويل الدولية

مع دعم الحكومة ومساعدة المؤسسة، تعتقد المؤسسة أن حصة الأردن يمكن أن تكون أعلى بكثير. لذلك، تتوقع المؤسسة وجود فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع، وتحرص على مشاركة خبرتها العالمية للاستفادة منها.

التوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

ومؤسسة التمويل الدولية شريك موثوق للحكومة الأردنية، وداعمة لها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال العمل في عدة قطاعات ذات أولوية تتعلق بالتنمية.

لذلك تعاونت المؤسسة مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار وإدارة الغذاء والدواء، كما عقدت شراكات مع الجمعية الأردنية لصناعة الأدوية وغرفة صناعة الأردن لتعزيز الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة.

وستساعد المؤسسة الجهة التنظيمية الوطنية الممثلة بإدارة الغذاء والدواء عن طريق تحقيق مستويات أعلى من النضج التنظيمي وفقا لمعايير الصحة العالمية في مجال الأدوية.

وستعمل على تهيئة ظروف داعمة لتطوير وإنتاج منتجات جديدة بما فيها المنتجات الطبية البيولوجية عن طريق تحسين إجراءات التسجيل والاختبار.

وستساهم في بناء قدرات موظفيها في إدارة لجودة وتصنيع المنتجات البيولوجية ومراجعة الملفات التقنية وغيرها من الأمور ذات الصلة بالأهداف.

أما بالنسبة لدعم تعبئة الاستثمارات الجديدة فستعزز المؤسسة أنشطة جذب الاستثمارات الحالية للحكومة عن طريق وزارة الاستثمار ومساعدة الوزارة في تطوير وتنفيذ حملة ترويج الاستثمار المستهدفة في قطاع الصناعات الدوائية.

ويتماشى ذلك مع الهدف الاستراتيجي لحكومة الأردن كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشمل تطوير الأردن لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً من خلال زيادة الصادرات. ويشمل ذلك زيادة الصناعات الدوائية حتى تبلغ 2.1 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033، وزيادة معدلات التوظيف ثلاث مرات لتصل إلى 16000 وظيفة بحلول عام 2033

أهداف المؤسسة

تمتلك مؤسسة التمويل الدولية الخبرة والأدوات والآليات لدعم هذا الهدف من خلال خدماتها الاستشارية والاستثمارية.

وعلى وجه التحديد: استثمرت المؤسسة عالمياً 3.5 مليار دولار في تصنيع الأدوية، و400 مليون دولار في توزيع الأدوية.

وشمل هذا المبلغ استثمارات لدعم الشركات الأردنية، بما في ذلك 45 مليون دولار في MS Pharma و514 مليون دولار في “أدوية الحكمة”، التي ساعدتها على مدى السنوات الثلاثين الماضية في توجيه الأدوية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة وتحسين الحوكمة المؤسسية والوصول إلى تنافسية عالمية.

وتتعاون المؤسسة مع المنظمات العالمية والمنتجين الرئيسيين لترويج التصنيع المحلي للأدوية.

كما تهدف المؤسسة إلى دعم الاستثمارات من الأسواق الرئيسية إلى مناطق الإنتاج الأقل نشاطاً من خلال تعزيز الاستثمار الصناعي وتقوية المؤسسات والسياسات واللوائح لزيادة النمو والعمالة والإنتاجية، وللمؤسسة خبرة بكيفية تحسين تنافسية القطاع.

ويتماشى تركيز المؤسسة على قطاع الصناعات الدوائية مع أهداف مجموعة البنك الدولي لتحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية في البلدان النامية.

وستلتزم المؤسسة بمواصلة مشاركة خبراتها العالمية، وتأمل بتعزيز تنافسية الأردن وزيادة الصادرات،. وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين حياة الأردنيين.