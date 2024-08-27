حريق بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

وطنا اليوم:قالت وزارة التنمية الاجتماعية، أن حريقاً شبّ بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، ولم ينتج عنه أية اصابات بين الأطفال المنتفعين والعاملين بالمؤسسة، باستثناء نقل طفل للمستشفى لاستنشاقه ثاني أكسيد الكربون، وحالته الصحية جيدة، حيث سيغادر المستشفى خلال ساعة.

وأضافت في بيان صادر عنها أن الوزارة تنتظر صدور تقرير إدارة الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق، علما أن المرافق الخاصة بالمؤسسة لم تتضرر، وجميع الأطفال المنتفعين من المؤسسة بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بصورة معتادة.

وختمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن مؤسسة الحسين الاجتماعية تتوفر فيها جميع اجراءات السلامة العامة، وتحرص بشكل دوري ومستمر على صيانتها والتأكد من جهوزيتها لمواجهة أي طارئ