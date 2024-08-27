بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية: عدم استلام الطلبة بعض الكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية

منذ 21 ثانية
التربية: عدم استلام الطلبة بعض الكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة إن عدم استلام الطلبة بعض العناوين والكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية.
وأضافت، أن الطلبة استلموا 95% من الكتب المدرسية وأن الحصص المدرسية منتظمة رغم نقص بعض الكتب .
وبينت أن طلبة الصف الخامس لم يستلموا كتاب الدراسات الاجتماعية، والصف السادس كتاب التربية المهنية، والصف الحادي عشر لم يستلموا كتاب العربية لغتي.
وأوضحت أن خطة تطوير المناهج ستنتهي العام المقبل، ما يعني أن عملية توريد الكتب للمدارس وتسليمها للطلبة سيكون أسرع.
وأكدت: “لا يوجد نقص معلمين، حيث تم تعيين 3 آلاف معلم العام الحالي”.
وتابعت: “قد يكون هناك تقصير من مدراء بعض المديريات فيما يتعلق بتوزيع الكتب ونقص المعلمين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:17

ترمب: سأضم ماسك إلى الحكومة

10:10

مفوضية اللاجئين تطالب بدعم مادي طارئ لتمويل عملياتها في الأردن

10:00

وفيات الثلاثاء 27-8-2024

09:51

حزبا الميثاق والعمل الإسلامي يستعرضان برامجهما الانتخابية

09:45

العمل: 811 شكوى حول عاملات المنازل أكثر من نصفها بحق مكاتب الاستقدام

09:39

رئيس الأركان الأمريكي: خطر اتساع رقعة الحرب انحسر

09:25

رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في كندا 100 بالمئة

09:17

استقرار درجات الحرارة يعزز توقعات انخفاض أسعار الخضار في الأردن

09:13

خبير يكشف حقيقة اختراق خدمات CliQ في الأردن

06:22

“وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأمانة عمان تعقدان لقاءً حوارياً حول قانوني الانتخاب والأحزاب”

05:19

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تغلق ٧ مقالع مخالفة في محافظة عجلون

04:15

وزير الخارجية: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب التكاتف لتنفيذها

وفيات
وفيات الثلاثاء 27-8-2024عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   