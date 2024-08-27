التربية: عدم استلام الطلبة بعض الكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة إن عدم استلام الطلبة بعض العناوين والكتب المدرسية لا يعيق العملية التعليمية.

وأضافت، أن الطلبة استلموا 95% من الكتب المدرسية وأن الحصص المدرسية منتظمة رغم نقص بعض الكتب .

وبينت أن طلبة الصف الخامس لم يستلموا كتاب الدراسات الاجتماعية، والصف السادس كتاب التربية المهنية، والصف الحادي عشر لم يستلموا كتاب العربية لغتي.

وأوضحت أن خطة تطوير المناهج ستنتهي العام المقبل، ما يعني أن عملية توريد الكتب للمدارس وتسليمها للطلبة سيكون أسرع.

وأكدت: “لا يوجد نقص معلمين، حيث تم تعيين 3 آلاف معلم العام الحالي”.

وتابعت: “قد يكون هناك تقصير من مدراء بعض المديريات فيما يتعلق بتوزيع الكتب ونقص المعلمين”.