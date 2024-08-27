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رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في كندا 100 بالمئة

منذ ساعة واحدة
رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في كندا 100 بالمئة

وطنا اليوم:أعربت بكين الثلاثاء عن “استيائها الشديد” لقرار كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات البلاد من السيارات الكهربائية الصينية، القطاع الذي تؤكّد أوتاوا وكذلك واشنطن أنه مدعوم من الدولة وينتهك تالياً قواعد “المنافسة العادلة”.
وقالت السفارة الصينية في كندا في بيان إنّ “الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة” لهذا القرار.
وأكّد البيان أنّ بكين “ستّتخذ كلّ التدابير اللازمة” لحماية مصالحها.
وأتى الموقف الصيني غداة إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق هذه السيارات إلى أميركا الشمالية.
واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، “بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” في ما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.


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