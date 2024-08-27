استقرار درجات الحرارة يعزز توقعات انخفاض أسعار الخضار في الأردن

وطنا اليوم:توقع مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، تراجع أسعار الخضار في الأردن خلال الفترة المقبلة بفضل استقرار درجات الحرارة.

وأوضح العوران الثلاثاء، أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي شهده الأردن في حزيران/ يونيو الماضي أثر بشكل كبير على كميات الخضار الموردة إلى أسواق الجملة المركزية، حيث وصلت نسبة التلف في بعض المحاصيل إلى 80%، بينما تأثرت الـ20% المتبقية بتأخر في موسم الإزهار وعقد الثمار.

وأشار إلى أن احتياجات السوق المحلي من مادة البندورة على سبيل المثال تتراوح بين 500 و600 طن يوميًا، لكن الكميات الموردة كانت أقل من ذلك، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.

ومع ذلك، شهدت الأسواق المركزية تباينًا في كميات المواد الموردة، حيث سجلت الأسواق الاثنين 318 طنًا من البندورة، وارتفعت إلى 340 طنًا يوم الثلاثاء.

وأضاف العوران أن الأسعار استقرت خلال شهر آب/ أغسطس، مع توقعات بزيادة الإنتاج بفضل استقرار درجات الحرارة.

وبين أن الكميات الموردة إلى الأسواق المركزية تتفاوت حسب درجات الحرارة، لكن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في الكميات الموردة واستقرار نسبي في الأسعار.

كما أكد العوران عدم وجود احتكار بمعناه التقليدي، بفضل الرقابة المشددة من قبل وزارة الزراعة على عمليات الإنتاج.