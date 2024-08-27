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“وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأمانة عمان تعقدان لقاءً حوارياً حول قانوني الانتخاب والأحزاب”

منذ ساعة واحدة
“وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأمانة عمان تعقدان لقاءً حوارياً حول قانوني الانتخاب والأحزاب”

وطنا اليوم_نفذت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لقاء حواريا حول “قانوني الانتخاب والأحزاب وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية”، حيث استهدفت هذه الجلسة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي في منطقة مخيم الحسين في محافظة العاصمة، وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية التي يتم عقدها في مناطق أمانة عمان الكبرى كافة.

 

تحدث خلالها رئيس قسم البحث والتحليل في الوزارة أنس الطرمان، حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية وأبرز ما جاء في قانوني الانتخاب والأحزاب إلى جانب الأنظمة والتعليمات المرتبطة بهما، واهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي.


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