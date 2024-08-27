هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تغلق ٧ مقالع مخالفة في محافظة عجلون

وطنا اليوم_عمان 26 آب 2024 -أغلقت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ٧ مقالع في محافظة عجلون أربعة منها في منطقة صخره وثلاثة مقالع في لواء كفرنجة تعمل دون ترخيص قانوني من قبل الهيئة ومخالفة للتشريعات استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة إن ضبط المقالع المخالفة جاء إثر حملة تفتيشية مكثفة نفذتها كوادر الهيئة، وطالت جميع المقالع والكسارات المخالفة في محافظة عجلون.

حيث تم التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و محافظ عجلون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإغلاق بحق أصحاب المقالع المخالفين وإلزامهم باعادة الحال الى ما كان عليه والعمل على إخراج كافة الاليات المتواجدة في مواقع العمل وحجزها واخذ التعهدات اللازمة التي تكفل عدم مزاولتهم العمل مع توفير الحماية الأمنية لمرافق موظفي الهيئة اثناء تأديتهم عملهم.