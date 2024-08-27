بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب التكاتف لتنفيذها

منذ 17 ثانية
وزير الخارجية: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يجب التكاتف لتنفيذها

وطنا اليوم_أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.

 

وشدد الوزيران، في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.

 

وأكد الصفدي دعم الأردن الجهود التي تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن النفاذ الإنساني وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.

 

كما بحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس. وشددا على ضرورة احترام الوضع القانونيّ والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له. وعبر الوزيران عن رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع.

كما أكد الوزيران وقوف الأردن ومصر إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، وشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:23

عاجل | مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي القرعان وآل أوتي

02:11

5 شهداء بقصف الاحتلال مخيمَ نور شمس شماليّ الضفة

01:09

عاجل – وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

00:33

عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابها

23:27

“أربعيني يقتل ابنه العشريني بأداة حادة في منزلهما بجبل المريخ في عمان”

23:06

سيدة تهدد برمي نفسها من أعلى بناية في شارع الجامعة وسط مدينة #اربد

23:00

الساكت: المشاركة الإيجابية في الانتخابات مهمة للأردنيين لتنفيذ مشروع الإصلاح

22:37

عاجل | إعادة فتح حديقة كفر أسد بعد الصيانة

21:06

عاجل | ” الهيئة ” انتهاء فترة انسحاب المرشحين و17 انسحاباً

20:47

وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربيّة

20:40

هجوم صاروخي من لبنان تزامنا مع زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي للشمال

20:16

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لاتهامه بـ الإساءة للشعب التونسي

وفيات
عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر 