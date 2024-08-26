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سيدة تهدد برمي نفسها من أعلى بناية في شارع الجامعة وسط مدينة #اربد

منذ دقيقة واحدة
سيدة تهدد برمي نفسها من أعلى بناية في شارع الجامعة وسط مدينة #اربد

وطنا اليوم_التفاصيل لاحقاً…


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