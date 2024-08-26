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أخر المستجدات
23:06
سيدة تهدد برمي نفسها من أعلى بناية في شارع الجامعة وسط مدينة #اربد
23:00
الساكت: المشاركة الإيجابية في الانتخابات مهمة للأردنيين لتنفيذ مشروع الإصلاح
22:37
عاجل | إعادة فتح حديقة كفر أسد بعد الصيانة
21:06
عاجل | ” الهيئة ” انتهاء فترة انسحاب المرشحين و17 انسحاباً
20:47
وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربيّة
20:40
هجوم صاروخي من لبنان تزامنا مع زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي للشمال
20:16
إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لاتهامه بـ الإساءة للشعب التونسي
20:12
حكيم : حوسبة المنشآت الصحية التابعة للقطاع العام قبل نهاية 2026
19:46
الأردن يدين تصريحات بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في الأقصى
19:40
172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحا من الانتخابات النيابية 2024
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سيدة تهدد برمي نفسها من أعلى بناية في شارع الجامعة وسط مدينة #اربد
منذ دقيقة واحدة
وطنا اليوم_التفاصيل لاحقاً…
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24 ساعة
23:00
الساكت: المشاركة الإيجابية في الانتخابات مهمة للأردنيين لتنفيذ مشروع الإصلاح
22:37
عاجل | إعادة فتح حديقة كفر أسد بعد الصيانة
21:06
عاجل | ” الهيئة ” انتهاء فترة انسحاب المرشحين و17 انسحاباً
20:47
وفاة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربيّة
20:40
هجوم صاروخي من لبنان تزامنا مع زيارة رئيسي الأركان الإسرائيلي والأميركي للشمال
20:16
إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لاتهامه بـ الإساءة للشعب التونسي
20:12
حكيم : حوسبة المنشآت الصحية التابعة للقطاع العام قبل نهاية 2026
19:46
الأردن يدين تصريحات بن غفير حول إقامة كنيس يهودي في الأقصى
19:40
172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحا من الانتخابات النيابية 2024
19:19
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يُقدّم مساعدات طبية للصحة الفلسطينية
19:08
الملكية الأردنية تستأنف الثلاثاء رحلاتها إلى بيروت
19:05
وفاة باحثة مصرية في ظروف غامضة بفرنسا
وفيات
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اخبار محلية
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن