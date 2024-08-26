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172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحا من الانتخابات النيابية 2024

منذ 3 ثواني
172 قائمة نهائية بعد انسحاب 17 مرشحا من الانتخابات النيابية 2024

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب للمرشحين ضمن القوائم المحلية المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024.
وأفادت الهيئة في بيانها بأن عدد المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي بلغ 17 مرشحًا. في حين ستُنشر القوائم النهائية للمرشحين عن الدوائر المحلية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن انسحاب هؤلاء المرشحين أدى إلى تراجع عدد القوائم المحلية النهائية المترشحة إلى 172 قائمة، بعد انسحاب المترشحين في قائمتين، مبينةً أن العدد الإجمالي للمرشحين داخل هذه القوائم بلغ 937 مرشحًا، بينهم 747 مرشحًا من الذكور و190 مرشحة من الإناث.
ونصت الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الانتخاب، على أنه “يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مرشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل 15 يومًا من اليوم المحدد للاقتراع”. في حين نصت الفقرة (ج) من نفس المادة، على أنه “لا يجوز لأي مرشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه”.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إلغاء طلب أحد المرشحين في إحدى الدوائر المحلية، وذلك بعد ورود شكوى خطية معززة بوثائق تثبت فقدانه أحد شروط الترشح وذلك بعد قبول طلبات الترشح.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا رسميًا للاقتراع.


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