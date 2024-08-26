المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يُقدّم مساعدات طبية للصحة الفلسطينية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، قدم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 اليوم الاثنين، مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، انطلاقاً من الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال قائد قوة المستشفى: “تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

من جهتم أعرب ممثلو الوزارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهل القطاع، مؤكدين أن هذه المساعدات سيكون لها الأثر الكبير في الحد من معاناة الكثيرين من أهالي القطاع.

يشار إلى أن المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو ١٧١ ألف مراجع منذ بدء مهامه في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ .