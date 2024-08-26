زين راعي الاتصالات الحصري لمسابقة المُحارب الدولية الـ 13

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات، للنسخة الثالثة عشرة من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، التي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة.

وتندرج رعاية زين للمسابقة التي تحظى بمشاركة 32 فريقاً يمثلون 19 دولة و13 دولة بصفة مراقب، في إطار الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وحِرصاً من الشركة على التواجد في أضخم الفعاليات وأبرزها مسابقة المحارب التي اكتسبت على مر الأعوام أهمية كبيرة، إضافة إلى دورها في إبراز القدرات الأردنية في الجانب العسكري، الأمر الذي يرسّخ مكانة المملكة في المجالات العسكرية والتعبوية المتقدمة.

وجدّدت شركة زين الأردن فخرها واعتزازها بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يخطّون اسم الأردن بحروف من ذهب في كل الميداين وفي مختلف الاستحقاقات، ليواصل الأردن مسيرة التميّز والرفعة بحكمة قيادته الهاشمية وبهمّة أبنائه وبناته من نشامى ونشميات الوطن.

وتأتي المسابقة ضمن الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التهديدات المحتملة.