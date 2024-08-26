بني مصطفى تزور مؤسسة إعمار اربد وجمعية نحلة للتنمية الاجتماعية 

وطنا اليوم_أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء سعيد بني مصطفى أهمية ما تقوم به مؤسسة إعمار اربد من جهد وطني تطوعي يصب في أهداف التنمية بكافة أشكالها، وذلك خلال لقائها مدير وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد، اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أهمية التركيز على الجانب التنموي في المشاريع التي تنفذها المؤسسة، في إطار الجهد الملموس الذي تضطلع به، وهو نتاج شراكة ما بين المؤسسة والوزارات ذات الاختصاص، مشيرة الى أن وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة، في مختلف البرامج التي تخدم تمكين المرأة في مجال المشاريع الإنتاجية المستدامة، ولا تقتصر خدماتها على محافظة اربد، بل وتمتد آثارها الإيجابية على باقي المحافظات.

وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كان لها إسهامات واضحة في تمكين المرأة، حيث التقطت اللجنة الرسالة الملكية السامية بعد إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني مسارات الاصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تم العمل على وضع إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، كجزء من الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وأصبح قطاع المرأة كواحد من القطاعات التي تتضمنها الرؤية.

وأوضحت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت مشروع “مدرسة المشاركة السياسية” وتم تخريج أكثر من 340 مشاركة ضمن 12 فوجاً، إذ تسعى المدرسة لبناء قدرات مجموعة من النساء الأردنيات في مجال العمل السياسي والحزبي على مستوى متقدم، ما يضمن المشاركة الحقيقية ضمن جميع مراحل التشكيل والتنظيم السياسي للأحزاب، كما تهدف المدرسة إلى التركيز على التمكين الذاتي والمهارات المتقدمة، والتي انعكست إيجابا على معارفهن وقدراتهن لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وبينت الوزيرة بني مصطفى جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، وأهمية التعديلات الدستورية في هذا السياق، حيث تضمنت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور، وكفالة الدولة لتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وتطرقت إلى مبادرة “أنت نص البلد” والتي تعزز مشاركة المرأة الأردنية في العملية الانتخابية من حيث الترشح والانتخاب، إضافة الى أن اللجنة الوزارية نظمت مؤتمرا في وقت سابق بعنوان” الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية” بحضور محلي وعربي واسع جرى خلاله تبادل للخبرات والأفكار بهدف تعزيز المشاركة في العملية السياسية، إضافة الى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات وتنفيذ الفعاليات التي تحث على المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية.

كما أشادت بني مصطفى بجهود لجنة المرأة في مؤسسة اعمار اربد، سيما ونحن على اعتاب استحقاق دستوري متمثل في إجراء الانتخابات النيابية والتي تنال فيها المرأة الدعم والمساندة الكبيرين، حيث لا بد من تظافر كافة الجهود من أجل التوسع في المشاركة في العملية الانتخابية.

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار اربد المهندس منذر البطاينة عدداّ من البرامج التي تقوم بها المؤسسة، ودورها في تنمية محافظة اربد، وتوفير المرافق للمواطنين بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى ومختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار اربد آمنة الزعبي إن ما توفره مؤسسة إعمار اربد من برامج وخدمات للمرأة، سيما أن المؤسسة واحدة من اعرق مؤسسات المجتمع المدني، وقد تأسست في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتنسجم اهدافها ورسالتها وإليات عملها مع المصلحة العامة، وأولويات واحتياجات المواطنين، بالشراكة والتعاون مع البلديه ومجلس المحافظة، وكافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهة أخرى تفقدت الوزيرة بني مصطفى جمعية نحلة للتنمية الاجتماعية في محافظة جرش، حيث أشادت بالخدمات التي تُقدمها الجمعية والتي يعود تاريخ تاسيسها لعام 1982، مبدية استعداد وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم للجمعية ضمن الامكانيات المتاحة.

وعلى هامش الجولة التفقدية زارت بني مصطفى مبنى متصرفية لواء المعراض الذي جاء افتتاحه مؤخرا عقب صدور قرار مجلس الوزراء باستحداث لواء المعراض في محافظة جرش، وإلتقت بمتصرف اللواء رضا الغياث.