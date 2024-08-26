مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو العالم للتحرك لإنقاذ الأقصى

وطنا اليوم:وجه قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، نداء للعالم العربي والإسلامي وبالذات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك من المخططات الإجرامية التي ينفذها تحالف الإرهاب الإسرائيلي، بقيادة مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو وبن غفير.

واعتبر الهباش في بيان صحفي، اليوم الإثنين، تصريحات الإرهابي بن غفير التي أعلن فيها صراحة أنه يريد هدم المسجد الأقصى وإقامة كنيس يهودي مكانه، إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، داعيا المجتمع الدولي لوقف هؤلاء الإرهابيين قبل فوات الأوان.

وحذر الهباش من أن استمرار هذه الاعتداءات على الأقصى المبارك سيشعل نار حرب دينية لا يمكن لأحد في العالم أن يتوقع مآلاتها وتبعاتها، وسيدفع العالم أجمع ثمن سكوته على هذه الجرائم التي تغذيها خرافات وخزعبلات لا أساس لها في التاريخ والقانون الدولي.

وأكد أن ادعاءات رئيس حكومة الإجرام والقتل في إسرائيل بنيامين نتنياهو حول احترامه الوضع القائم في المسجد الأقصى ليست سوى محاولات خداع لذر الرماد في العيون، حيث أن المجرم بن غفير يعمل وينفذ مخططاته بتنسيق كامل مع رئيس الحكومة الذي يوفر له الدعم الكامل للمضي بمخططه الشيطاني تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وطالب قاضي القضاة، العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي بأخذ زمام المبادرة والقيام بواجبهم الديني والأخلاقي تجاه قبلة المسلمين الأولى المسجد الاقصى المبارك واستنهاض شعوبهم ودولهم للدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، داعيا أبناء شعبنا إلى شد الرحال لمدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى.