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مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفيها ممن حصلوا على شهادات عالميه

منذ 19 ثانية
مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفيها ممن حصلوا على شهادات عالميه

وطنا اليوم:في إطار تقديرها للأداء المتميز لفريقها، أقامت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن حفلاً تكريمياً للموظفين الذين حصلوا على شهادات عالمية مؤخراً والذين أتموا التدريب في بعض المساقات المتخصصة والمهمة .
حيث قدم الدكتور علي الوزني – الرئيس التنفيذي – الشهادات للموظفين،شاكراً لهم جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة ومتمنياً لهم مزيدا من النجاح.


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