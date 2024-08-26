مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تكرم موظفيها ممن حصلوا على شهادات عالميه

وطنا اليوم:في إطار تقديرها للأداء المتميز لفريقها، أقامت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن حفلاً تكريمياً للموظفين الذين حصلوا على شهادات عالمية مؤخراً والذين أتموا التدريب في بعض المساقات المتخصصة والمهمة .

حيث قدم الدكتور علي الوزني – الرئيس التنفيذي – الشهادات للموظفين،شاكراً لهم جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة ومتمنياً لهم مزيدا من النجاح.