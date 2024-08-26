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فقدان العشرات جراء انهيار سد في السودان

منذ ساعة واحدة
فقدان العشرات جراء انهيار سد في السودان

وطنا اليوم:شهدت ولاية البحر الأحمر كارثة مع انهيار سد “أربعات” الذي يبعد عن مدينة بورتسودان حوالي 20 كيلومتراً، إثر السيول والأمطار الغزيرة التي شدها السودان خلال الأسابيع الماضية.
وتسبب انهيار سد أربعات، في فيضانات وسيول مدمرة جرفت في طريقها عدداً من القرى الواقعة حول السد، مما أدى إلى مقتل العشرات، في وقت تواجه فيه السلطات صعوبات جمة في الوصول إلى العالقين أو الذين صعدوا الجبال وتهددهم العقارب والثعابين.
ويعدّ السد أحد مصادر المياه الرئيسية التي تغذي مدينة بورتسودان الساحلية، وتبلغ سعة بحيرته 25 مليون متر مكعب.
وكان سكان بورتسودان يعتمدون بشكل أساسي على المياه الجوفية المنتجة من الآبار في منطقة “أربعات” ومياه “خور أربعات”، بينما أنشئ “السد” في عام 2003 لحجز مياه الأمطار لاستخدامها في الموسم الجاف، ولم تُجرَ الصيانة الدورية له منذ أعوام عدة؛ مما سهل انهياره.
ويأتي هذا الحادث ليضيف مأساة جديدة إلى الوضع الإنساني المتدهور في السودان، الذي يعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من عام، وموجة من الكوليرا، ونقص حاد في المياه والغذاء.
وتشير التقارير إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وقد ناشد المسؤولون المحليون تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه في المنطقة.


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