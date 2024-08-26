سعادة العين عبدالحكيم الهندي يشارك في افتتاح فعاليات مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشرة

وطنا اليوم_تحت رعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، انطلقت اليوم الأحد فعاليات مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشرة في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).

وقد حضر الافتتاح سعادة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، بالإضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وعدد من المسؤولين المدنيين.

تشارك في المسابقة 32 فريقاً من 19 دولة، بالإضافة إلى 13 دولة بصفة مراقب.

في هذا الإطار، قدمت جمعية الفنادق الأردنية دعمها للمعرض المصاحب، الذي عرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية لفرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

وتأتي المسابقة ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التهديدات المحتملة.

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