إعفاء مواطني 60 دولة من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:بهدف تعزيز الأمن على مستوى القارة الأوروبية، من المقرر ان يطلق الاتحاد الأوروبي في صيف 2025، نظامًا جديدًا للإعفاء من تأشيرات الدخول بتكلفة قدرها 7 يورو، ولمدة ثلاث سنوات، مع السماح بعدد غير محدود من الزيارات إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا النظام سيشمل بعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البريطانيين.

بموجب القواعد الجديدة، سيحتاج المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يوما، أما للإقامات الأطول، فسيتطلب الأمر الحصول على تأشيرة دخول.

سيتاح الإعفاء من تأشيرات الدخول، الذي سيشمل مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية واليابان وأستراليا، للسفر إلى معظم منطقة شنغن، باستثناء إيرلندا وقبرص وإيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وسيكون الإعفاء مرتبطًا بجواز السفر، لذا إذا انتهت صلاحية الجواز قبل مرور الثلاث سنوات، سيتعين على المسافر التقدم بطلب للحصول على Etias جديد بعد تجديد جواز السفر.

كما تنطبق إجراءات ETIAS على اللاجئين أو الأشخاص عديمي الجنسية، أو من لا يحملون جنسية أي من الدول المعفية من التأشيرة ويقيمون في أي من الدول الأوروبية المعنية بالإعفاء.

تبلغ تكلفة الإجراء سبعة يورو كما سبق الإشارة، وستنطبق على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، في حين سيتم إعفاء الأطفال ومن هم فوق 70 عامًا من الرسوم.

كيف سيعمل نظام الإعفاء الجديد؟

بالتزامن مع إطلاق نظام ETIAS، سيتم تفعيل “نظام الدخول والخروج” (EES) في نوفمبر 2024، هذا النظام يتطلب من المسافرين تسجيل بصمات أصابعهم والتقاط صورهم عند دخولهم الاتحاد الأوروبي.

والهدف من نظام EES هو تحسين الضوابط الحدودية ومنع تجاوز فترة الإقامة المسموح بها، مما يعزز من فعالية الإجراءات الأمنية الشاملة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال نظام ETIAS إلى تعزيز الأمن على مستوى القارة الأوروبية، حيث يتضمن النظام إجراء فحوصات أمنية مسبقة على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن بدون تأشيرة.

كما يساعد في تقليل مخاطر الجريمة والإرهاب، ويكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على تقييم المخاطر المحتملة قبل وصول المسافرين إلى أراضيه، وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت.