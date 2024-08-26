رعب بالجنوب .. قتل ثور هائج في ساحة مستشفى الطفيلة

وطنا اليوم:حالة من الذعر عاشها سكان محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، بعد هروب ثور “هائج” من صاحبه وتجوله بين الشوارع والسكنات حتى وصوله إلى المستشفى الرئيسي للمحافظة!.

فقد تداول العديد من الأردنيين على مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة خروج الثور الهائج من مدخل مستشفى الطفيلة، ما أثار الذعر والخوف في المكان.

وقال شهود عيان إن الثور هرب بعد أن كان مالكه يحاول نقله من شاحنة “بيك أب” إلى الحظيرة.

“لا أضرار”

في حين أوضح مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور، أن الثور دخل إلى ساحة المستشفى الخارجية، وخرج من البوابة الثانية دون حدوث أي أضرار مادية أو أضرار أخرى.

كما أشار إلى أن حشدًا كبيرًا من الناس راحوا يلاحقونه، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ما دفع رجال الأمن العام إلى إطلاق النار على الثور، لعدم قدرة المختصين على ترويضه خوفاً من أن يتأذى أحد.

وفي السياق، أوضح مصدر أمني أن قرار إطلاق النار على الثور جاء لحماية المواطنين والممتلكات من التضرر بعد نفاد جميع المحاولات لترويض وتهدئة الثور.