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وفاة طفلة غرقاً داخل بركة سباحة في مزرعة بمنطقة الرميمين

منذ 20 ثانية
وفاة طفلة غرقاً داخل بركة سباحة في مزرعة بمنطقة الرميمين

وطنا اليوم:توفيت فتاة تبلغ من العمر سنة واحدة من الجنسية السورية، أمس الأحد، غرقا في بركة سباحة تابعة لإحدى المزارع في منطقة رميمين في محافظة البلقاء. وفق مصدر أمني .
وقال المصدر، إنه تم نقل الجثة بعد انتشالها إلى مستشفى الأمير حسين.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادثة


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