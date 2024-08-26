وطنا اليوم:توفيت فتاة تبلغ من العمر سنة واحدة من الجنسية السورية، أمس الأحد، غرقا في بركة سباحة تابعة لإحدى المزارع في منطقة رميمين في محافظة البلقاء. وفق مصدر أمني .
وقال المصدر، إنه تم نقل الجثة بعد انتشالها إلى مستشفى الأمير حسين.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادثة
وفاة طفلة غرقاً داخل بركة سباحة في مزرعة بمنطقة الرميمين
وطنا اليوم:توفيت فتاة تبلغ من العمر سنة واحدة من الجنسية السورية، أمس الأحد، غرقا في بركة سباحة تابعة لإحدى المزارع في منطقة رميمين في محافظة البلقاء. وفق مصدر أمني .