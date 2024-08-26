وفاة طفلة غرقاً داخل بركة سباحة في مزرعة بمنطقة الرميمين

وطنا اليوم:توفيت فتاة تبلغ من العمر سنة واحدة من الجنسية السورية، أمس الأحد، غرقا في بركة سباحة تابعة لإحدى المزارع في منطقة رميمين في محافظة البلقاء. وفق مصدر أمني .

وقال المصدر، إنه تم نقل الجثة بعد انتشالها إلى مستشفى الأمير حسين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادثة