أورنج الأردن ترعى إطلاق برنامج الماجستير في إدارة الابتكار والريادة(EIM) في الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها لإطلاق برنامج الماجستير في إدارة الابتكار والريادة (EIM) في الجامعة الألمانية الأردنية تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وذلك خلال فعالية خاصة عقدت في الجامعة بحضور رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، للإعلان عن البرنامج الذي يستهدف المهندسين الخريجين لتمكينهم من اختيار مسارات متنوعة عقب التخرج تنسجم مع طموحاتهم المستقبلية.

ويهدف البرنامج المشترك بين الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة ماغديبورغ – ستاندال للعلوم التطبيقية(h2) ، إلى تمكين المهندسين من ربط الابتكار وريادة الأعمال بصورة أكاديمية ومنهجية تقود إلى مسارين؛ يركز أحدهما على تعزيز مهارات المهندسين في مجالات البحث والتطوير فيما يتمحور الآخر حول إطلاق الشركات الناشئة وبدء رحلة ريادية.

ويقدم البرنامج للطلاب فرصاً عملية وتطبيقية سيتعرفون من خلالها على ربط المجالات التقنية بالعمليات الإدارية لتعزيز جوانب الاستدامة والربحية في المشاريع والأفكار، ويستقطب المهندسين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة.

وينسجم البرنامج مع أهداف أورنج الأردن ومنظومتها القيمية التي تركز على الإبداع والابتكار وتمكين الشابات والشباب، حيث أشارت الشركة إلى أن البرنامج يشكل فرصة هامة للطلاب من خلال تمكينهم من المرور بالعمليات التي يتألف منها تأسيس الشركات الناشئة من توليد الأفكار وتصميم المنتجات وإعداد النماذج الأولية وإطلاق الشركة وغيرها، ما يشكل إضافة هامة على الصعيد الأكاديمي لدفع البرامج والمبادرات الفاعلة في هذا المجال قدماً، الأمر الذي يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية والريادية والاقتصادية بصورة إبداعية ومبتكرة.

من جهتها أوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشابات والشباب من تحديد الفرص الريادية المدعومة بالابتكار بصورة منهجية تقود إلى تأسيس شركات ناشئة يمكنها أن تحدث فرقاً مستداماً خصوصاً من خلال الربط بين تطبيقات الهندسة الصناعية والعمليات الإدارية والتجارية، ما يعني جسر الهوة بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

وأضافت الجامعة أن البرنامج يستهدف بشكل خاص مديري الابتكار، ومديري الابتكار التنفيذيين (CINOs)، وغيرهم من القادة التنفيذيين الذين يقودون جهود الابتكار في مؤسساتهم، ويوفر لهم الأدوات الأساسية وأطر الحوكمة اللازمة لإنشاء وإدارة أقسام فاعلة، ما يدفع الابتكار الاستراتيجي عبر المؤسسات قدماً.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج سيتيح الفرصة للطلاب لابتكار أفكار قيمة بالاعتماد على التفكير التصميمي، وتصميم نماذج أعمال والتحقق من صحتها بما يتوافق مع اتجاهات السوق والاحتياجات المجتمعية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ناشئة ومبادرات ذات تأثير تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مقدماً حلولاً تتسق مع احتياجات العصر الحالي بصورة كبيرة.

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