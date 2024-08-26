انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من كييف بعد هجوم جوي روسي عنيف

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين انقطاعًا في التيار الكهربائي نتيجة سلسلة من الهجمات الجوية الروسية، حيث سُمع دوي سبعة انفجارات على الأقل.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تحذيرات على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية، حيث أطلقت روسيا هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

كما أُعلن عن وقوع انفجارات في مناطق أوديسا وزابوريجيا الجنوبية وخاركيف الشمالية، ودعا حكام هذه المناطق السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ.

وفي لوتسك (وسط أوكرانيا)، أفاد رئيس البلدية إيغور بوليشوك بتعرض مبنى سكني لأضرار نتيجة الهجوم.

وفي وقت سابق، أسفر هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (وسط أوكرانيا) عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، وفقًا لحاكم المنطقة فيليب برونين.

وأفادت تقارير بحالات لانقطاع الكهرباء والمياه في كييف وكريفوي روغ ودنيبروبيتروفسك وأوديساو مناطق أخرى

من جهتها، أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في أوكرانيا DTEK عن انقطاعات طارئة في التيار الكهربائي.