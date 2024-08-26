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نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

منذ 21 ثانية
نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

وطنا اليوم:قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقا على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.
وكان بن غفير قد زعم بأن السياسة تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى وقال إنه سيبني كنيسا هناك.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الداخلية موشيه أربيل قوله ان على نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى وان افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء.
واكد ان تصريحات بن غفير تعرض تحالفاتنا الإستراتيجية ضد إيران للخطر.


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