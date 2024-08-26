محافظ الزرقاء : رقابة شديدة ستفرض على أداء موظفي الأوتوبارك

وطنا اليوم:نفذ محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود جولة تفقدية في الوسط التجاري بقصبة الزرقاء امس في خطوة تعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات وضمان سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية في الوسط التجاري بقصبة الزرقاء، أن هناك رقابة شديدة ستفرض على أداء موظفي الأوتوبارك وتعاملهم مع المواطنين، موضحًا أنه لن يتم توظيف أي شخص في هذا القطاع إلا بعد الحصول على شهادة عدم المحكومية إضافة إلى التأكد من حسن المظهر والسلوك.

وفي سياق الجولة، أوعز الدكتور أبو قاعود بحل قضايا البسطات العشوائية التي تعيق العملية المرورية وتهدد سلامة المواطنين أثناء تسوقهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المارة.

واستهل الدكتور أبو قاعود جولته بحضور فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم في مدرسة أم كلثوم الثانوية الشاملة للبنات، حيث أشاد المحافظ بالتزام الطلبة بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا يعكس تعميق قيم الولاء والانتماء لديهم.

وشملت الجولة زيارة مديرية أشغال محافظة الزرقاء، حيث التقى مدير أشغال الزرقاء بالمهندس محمد الهباشين، واستمع إلى تفاصيل المشاريع الجارية في المحافظة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من مشاريع السلامة المرورية وإنارة الطرق الخارجية لضمان سلامة الجميع.