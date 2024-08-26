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رئيس دولة الامارات محمد بن زايد يهنئ الطلبة والمعلمين بمناسبة بدء العام الجديد

منذ ساعة واحدة
رئيس دولة الامارات محمد بن زايد يهنئ الطلبة والمعلمين بمناسبة بدء العام الجديد

وطنا اليوم- بعث رئيس دولة الامارات العربية الشيخ محمد بن زايد رسالة تهنئة بمناسبة بدء العام الجديد أكد فيها على المعاني السامية للتعليم وهي الجمع بين المعرفة والأخلاق  وقال في رسالته على منصة X .. أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع. التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.


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