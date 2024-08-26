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إعلان حالة الطوارئ في 45 بلدية في البرازيل بسبب الحرائق

منذ ساعة واحدة
إعلان حالة الطوارئ في 45 بلدية في البرازيل بسبب الحرائق

وطنا اليوم:أعلنت حكومة ولاية “ساو باولو” البرازيلية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في 45 بلدية، جراء الحرائق الشديدة التي اندلعت جنوب شرق البلاد منذ بداية الشهر الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء البرازيلية، أفادت السلطات بأن أكثر من 15 ألفًا من رجال الإطفاء وبدعم من طائرات عسكرية يكافحون النيران، التي يعتقد أنها مفتعلة، حيث تأثرت مدينة “ريبيراو بريتو”، التي يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر من “ساو باولو”، بشكل كبير بالحرائق.
وأظهرت بيانات من المعهد الوطني البرازيلي للبحوث الفضائية، أن 3175 حريقًا تم تسجيلها في “ساو باولو” خلال الفترة ما بين 1- 23 من آب الحالي ، حيث يعتبر أكبر عدد من الحرائق منذ عام 1998.
من جانبها، أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية “مارينا سيلفا” أمس الأحد، أن بلادها “في حالة حرب مع الحرائق”.
وقالت عقب اجتماع أزمة مع الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، إن الشرطة الفيدرالية بدأت تحقيقاتها في أسباب حرائق الغابات التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة.


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