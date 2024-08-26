بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الزعيم الكوري الشمالي يطلع على اختبار طائرات مسيرة جديدة

منذ ساعة واحدة
الزعيم الكوري الشمالي يطلع على اختبار طائرات مسيرة جديدة

وطنا اليوم:شهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.
وذكرت الوكالة أن كيم زار السبت معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، حيث اطلع على اختبار لطائرات مسيرة قادرة على تحديد أهداف محددة بدقة وتدميرها بعد التحليق وفق مسارات مسبقة.
ودعا الزعيم الكوري خلال الزيارة إلى تسريع إنتاج الطائرات المسيّرة الانتحارية، لدمجها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.
وشدد كيم على أهمية إجراء المزيد من الاختبارات لضمان جاهزية هذه الطائرات للتطبيق القتالي وتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت.
نشرت الوكالة صوراً لكيم وهو يتفقد الطائرات المسيرة البيضاء، لكنها كانت مشوشة وغير واضحة التفاصيل.
من جهة أخرى، واصلت بيونغيانغ تعزيز قدراتها في الحرب التكتيكية، بما في ذلك صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة، بهدف تعزيز قدرتها على استهداف الجنوب، وذلك بعد تحقيق تقدم كبير في برامج الصواريخ البالستية والنووية.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم قام أيضاً بتفقد مواقع بناء العديد من المصانع خلال يومي السبت والأحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:09

انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من كييف بعد هجوم جوي روسي عنيف

10:52

نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

10:41

محافظ الزرقاء : رقابة شديدة ستفرض على أداء موظفي الأوتوبارك

10:31

إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني العراقي في الربع الأول من 2025

10:07

وفيات الإثنين 26-8-2024

10:06

رئيس دولة الامارات محمد بن زايد يهنئ الطلبة والمعلمين بمناسبة بدء العام الجديد

10:03

دائرة الأراضي: مشروع نظام يعترف بـ الوسيط العقاري ويُكافح السماسرة

09:58

إعلان حالة الطوارئ في 45 بلدية في البرازيل بسبب الحرائق

09:45

مستقبل الطيران: ثورة خضراء في الأفق

09:42

الميثاق الوطني يعقد سلسلة لقاءات في الحميمة البادية الجنوبية ولواء البتراء

09:40

هيئة أوروبية: النيران ما زالت مشتعلة بسفينة يونانية هاجمها الحوثيون

09:32

13 % من حجم اقتراض الحكومة لسبعة أشهر من الضمان.!

وفيات
وفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024