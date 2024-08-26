الزعيم الكوري الشمالي يطلع على اختبار طائرات مسيرة جديدة

وطنا اليوم:شهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختبار أداء لطائرات مسيرة تم تطويرها في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.

وذكرت الوكالة أن كيم زار السبت معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، حيث اطلع على اختبار لطائرات مسيرة قادرة على تحديد أهداف محددة بدقة وتدميرها بعد التحليق وفق مسارات مسبقة.

ودعا الزعيم الكوري خلال الزيارة إلى تسريع إنتاج الطائرات المسيّرة الانتحارية، لدمجها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.

وشدد كيم على أهمية إجراء المزيد من الاختبارات لضمان جاهزية هذه الطائرات للتطبيق القتالي وتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت.

نشرت الوكالة صوراً لكيم وهو يتفقد الطائرات المسيرة البيضاء، لكنها كانت مشوشة وغير واضحة التفاصيل.

من جهة أخرى، واصلت بيونغيانغ تعزيز قدراتها في الحرب التكتيكية، بما في ذلك صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة، بهدف تعزيز قدرتها على استهداف الجنوب، وذلك بعد تحقيق تقدم كبير في برامج الصواريخ البالستية والنووية.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم قام أيضاً بتفقد مواقع بناء العديد من المصانع خلال يومي السبت والأحد