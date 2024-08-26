الميثاق الوطني يعقد سلسلة لقاءات في الحميمة البادية الجنوبية ولواء البتراء

وطنا اليوم:في إطار التحضيرات للانتخابات المقبلة، عقد حزب الميثاق الوطني، يوم امس الأحد، سلسلة من اللقاءات في الحميمة البادية الجنوبية ، و لواء والبتراء في وادي موسى.

حضر اللقاءات كل من الأمين العام للحزب، الدكتور محمد المومني، وعضو الحزب، سعادة الشيخ طالب العودات الحويطات، وعضو المكتب السياسي ومساعد الامين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار، الدكتور محمود فريحات، بالإضافة إلى عضوي القائمة الوطنية السيد شادي المجالي والسيد ليث أبو رمان، ورئيس المحكمة الحزبية في حزب الميثاق الوطني النائب السابق محمد الهلالات وعدد من داعمي ومؤازري الحزب.

اللقاء الأول عُقد في البادية الجنوبية منطقة الحميمة، حيث استُقبل وفد الحزب بحفاوة في منزل الشيخ سلامة الموسى.

وتطرق المتحدثون إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات كجزء من العملية الديمقراطية، ودور الأحزاب السياسية في تحقيق التنمية والاستقرار.

واجمع المتحدثون على أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب في توعية المواطنين وإيصال صوتهم، مشددين على أن الانتخابات هي فرصة للتغيير ولتحقيق تطلعات الشعب.

ومن ثم توجه المشاركون إلى وادي موسى، حيث عُقد لقاء اخر في منزل النائب السابق الدكتور محمد هلالات، وتركز الحوار على آلية التصويت، وتضمّن شرح مفصّل حول حق الصوتين، وضرورة تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

من جانبه، حث أمين عام حزب الميثاق الوطني، المومني، الحضور في كافة اللقاءات، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفعالية، مؤكدا أن الأصوات هي التي ستحدد مستقبل الوطن.

وقال المومني: “تواجدنا اليوم في وادي موسى يعكس التزام حزب الميثاق الوطني بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في جميع أنحاء المملكة. الانتخابات القادمة ليست مجرد مناسبة سياسية، بل هي فرصة لكل فرد منكم للتأثير على مسار هذا الوطن.”

وتابع: “ندعوكم جميعًا للمشاركة بفعالية في الانتخابات، لأن أصواتكم هي التي ستشكل المستقبل الذي نطمح إليه.”

من جانبه، تحدث عضو المكتب السياسي، فريحات، عن برنامج حزب الميثاق الوطني، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا لقطاعات الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وأن رؤية الحزب لا تقتصر على حل مشكلة البطالة فقط، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد مساعد الامين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار أن هذه الشراكة تعد من أهم الركائز لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتطوير القطاع السياحي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد عضو القائمة الوطنية، المجالي، أن حزب الميثاق الوطني يقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين وكتلهم المحلية الانتخابية ، مشددًا على أن هذا النهج يعكس التزام الحزب بالعدالة والمساواة في التعامل مع كافة فئات المجتمع.

وأوضح المجالي أن ما يميز الأحزاب السياسية، ومنها حزب الميثاق الوطني، هو امتلاكها لبرامج وخطط واضحة تسعى من خلالها لتحقيق التنمية والاستقرار.

الى ذلك، شكر عضو القائمة الوطنية، ابو رمان، الحضور في اللقاءات على تفاعلهم الايجابي وعلى إبدائهم الاستعداد التام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا على ضرورة التصويت كجزء من مسؤوليتهم الوطنية.

وبدورهم عبّر الحضور عن دعمهم لحزب الميثاق الوطني مشيدين بالبرنامج الهام الذي يسعى الحزب لتحقيقه وخاصة بما يتعلق بالجزء الاقتصادي لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياحية الصعبة التي يعيشها اهل وادي موسى على اثر تبعات الاحداث الاليمة التي يعيشها اهلنا في قطاع غزة منذ تشرين الأول.

ويتطلع حزب الميثاق الوطني الى الاستمرار في هذه اللقاءات، وفي مختلف مناطق المملكة، للتحضير للانتخابات المقبلة، بهدف تعزيز التفاعل بين المواطنين والحزب، وتوفير المنصات اللازمة لطرح الرؤى والأفكار التي تخدم الوطن والمواطن.