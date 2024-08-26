تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:قالت ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام اليوم الاثنين، انه سيتم قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في منطقة راس النقب وتحويل السير القادم من عمان باتجاه الجنوب من خلال تحويله من منطقة المريغة باتجاه النقب القديم وكذلك السير القادم من العقبة باتجاه عمان سيتم تحويل السير من منطقة دبة حانوت باتجاه النقب القديم.

وبينت الدوريات الخارجية أن سبب قطع حركة السير هو انه سيتم تركيب أعمدة ضغط متوسط بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية، لافتة الى ان والدوريات ستكون في الموقع للدلالة و الإرشاد وتنظيم حركة السير لحين الانتهاء من ملحوظة قطع حركة السير .