بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن: رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب حملات انتخابية

منذ 14 ثانية
الأمن: رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب حملات انتخابية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأحد، إن إدارتي السير والدوريات الخارجية قامتا برصد ومخالفة عدد من المركبات التي شاركت في مواكب معيقة للسير، تم ارتكابها من أشخاص في مواكب مؤيدة لحملات انتخابية.
وأشار في بيان صحفي إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، لافتاً إلى أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
وكانت مديرية الأمن العام أكّدت تفعيل رقابتها، لضمان إنفاذ القانون ومنع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب التي قد تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتهدد حياتهم، ومنها ما قد يعطل مرور مواطنين أو مركبات إسعاف أو حالات طارئة، فضلاً عن جريمة إطلاق العيارات النارية، مهيبة بالجميع الالتزام، والابتعاد عن مثل تلك الممارسات المخالفة للقانون التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
وأشارت إدارة السير إلى أنها تستقبل الملاحظات والمشاهدات كافّة التي تظهر التجاوزات على تطبيق الواتساب على الرقم (0770999030) وتتعامل معها بعد التحقق منها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

مسؤول أميركي: ساعدنا إسرائيل في تعقب صواريخ حزب الله

09:09

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

09:04

القسام تقصف تل أبيب ومفاوضات الهدنة تصل لطريق مسدود

05:32

وزيرة العمل : استحداث اجازة جديدة 3 أيام للموظفين

04:30

نسائم الخريف تزور المملكة مُبكراً نهاية الأسبوع

03:22

أول تعليق من تلغرام بعد توقيف مؤسسها في فرنسا

02:20

مقتل رائد إسرائيلي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

01:19

توغل «حشدي» ينذر بمواجهة مع البيشمركة

00:00

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة القدومي

23:55

الأمن العام : ضبط أربعة أشخاص تلثّموا وتهجّموا واعتدوا على موظفي أحد المحال التجارية في العاصمة

22:08

حزب إرادة يقيم مهرجانا حاشدا ومهيبا في محافظة إربد 

21:07

“لجنة تجنيد عسكرية تستقبل طلبات أبناء لواء الكورة غدًا في مدرسة الثقافة العسكرية”

وفيات
وفيات الأحد 25-8-2024وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمان