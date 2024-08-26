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وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

منذ 13 ثانية
وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة مساء اليوم الأحد، وقد تم حفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم، بالتنسيق مع منظمة “يونيسيف”.
وبينت الوزارة، في بيان لها، أن الدفعة الأولى من الطعومات وصلت، والبالغ عددها 1,26 مليون جرعة، وأن العمل جار على توفير 365 ألف جرعة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 640 ألف طفل، وسيتم إعطاء جرعتين من اللقاح لكل طفل من عمر يوم وحتى 10 سنوات.
‎وأضافت الوزارة أنها تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع الشركاء الصحيين الدوليين لانطلاق الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبما لا يعرض حياة الكوادر الصحية للخطر جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.
‎وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية زيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.


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