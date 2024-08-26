نسائم الخريف تزور المملكة مُبكراً نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_تُشير آخر المُخرجات المُستلمة من النماذج العددية الحاسوبية، وخاصة تلك التي تُبيّن مسار وحركة الكُتل الهوائية، إلى تأثر بلاد الشام بما فيها المملكة بكُتلة هوائية مُعتدلة ورطبة قادمة من شرق القارة الأوروبية نحو البحر الأبيض المُتوسط، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 28/8/2024، ويزداد تأثيرها نهاية الأسبوع، وتترافق بانخفاض درجات الحرارة، خاصة الليلية، ورياح نشطة السرعة مع ظهور السُحب المُنخفضة، لاسيما في ساعات الصباح الباكر فوق العديد من المناطق.

وفي التفاصيل، قال المُختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي إن المملكة ستتأثر بمشيئة الله بكُتلة هوائية مُعتدلة نهاية الأسبوع تترافق بنسائم خريفية مُبكرة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من مُعدلاتها نسبةً لمثل هذه الفترة من السنة، وتسود بذلك أجواء لطيفة ورطبة في ساعات الصباح الباكر، تميل للبرودة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم المُنخفضة. وخلال بقية النهار، تسود أجواء صيفية تميل للاعتدال في مُختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط ساعات العصر والمساء وتكون مُثيرة للغُبار في مناطق البادية الشرقية.

وقال المتنبئون الجويون إن درجات الحرارة يُتوقع أن تنخفض عن 30 مئوية في أحياء عدة من العاصمة عمان، خاصة الغربية منها، لأول مرة منذ نهاية فصل الربيع الماضي، لتسجل في الأحياء الغربية المرتفعة من العاصمة عمان ما بين 27-29 درجة مئوية.