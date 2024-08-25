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مقتل رائد إسرائيلي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

منذ 13 ثانية
مقتل رائد إسرائيلي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

وطنا اليوم_أفادت القناة 12 العبرية بمقتل الرائد شلومو يوناتان هازوت وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة.

وقالت القناة إن الرائد يوناتان يبلغ 36 سنة من أسدود، سقط في معركة وسط قطاع غزة وقاتل في الكتيبة 9207 في اللواء 16. وأصيب جندي احتياط آخر بجروح خطيرة.

 

ونشر الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية تحديثا لعدد قتلاه وجرحاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. ووفقا له فقد أصيب 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 إصابة خلال العملية البرية في قطاع غزة، وقتل 695 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب و332 منذ بداية العملية في غزة.


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