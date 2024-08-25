توغل «حشدي» ينذر بمواجهة مع البيشمركة

وطنا اليوم_ينذر توغل قوة من «الحشد الشعبي» في منطقة متنازع عليها بين بغداد وأربيل تخضع لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، بمواجهة بين «الحشد» والبيشمركة.

القوة التابعة لـ«الحشد» تحركت نحو منطقة كرميان وتمركزت في منطقة «كولة جو» التي توجد فيها ثلاثة حقول نفطية، ما دفع قيادات في «الاتحاد» إلى مطالبة بغداد بوقف التحرك.

وفي حين أكدت مصادر الحزب لاحقاً لـ«الشرق الأوسط» أن قوات «الحشد الشعبي» انسحبت، أعلن الأخير في بيان، أن قواته كانت تستهدف «خلايا الإرهاب في جبل قمر شمال غربي ناحية قرة تبة»، لكنه لم يشر إلى عودة القوات إلى مواقعها.

بدوره، قال مصدر صحافي كردي لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات المتداولة تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات (الحشد الشعبي) من كرميان وحقول كولة جو».