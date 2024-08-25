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الأمن العام : ضبط أربعة أشخاص تلثّموا وتهجّموا واعتدوا على موظفي أحد المحال التجارية في العاصمة

منذ 3 ساعات
الأمن العام : ضبط أربعة أشخاص تلثّموا وتهجّموا واعتدوا على موظفي أحد المحال التجارية في العاصمة

وطنا اليوم_ الأشخاص ألحقوا أضرارا بالمحل التجاري واعتدوا على الموظفين ونتج عنه إصابة أربعة من الموظفين وهم قيد العلاج، فيما احتصل ستة آخرون على تقارير طبية بحالة حسنة.

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ مساء اليوم لمديرية شرطة وسط عمان بقيام مجهولين ملثمين بالتهجم على أحد المحال التجارية ضمن اختصاص مركز أمن زهران وألحقوا أضرارا مادية في المحل التجاري واعتدوا على الموظفين ونتج عن ذلك إصابة أربعة من الموظفين وأُسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج فيما اختصل ستة اخرين على تقارير طبية بحالة حسنة.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين كما وتم الوصول إليهم، حيث إنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً.


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