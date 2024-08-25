“لجنة تجنيد عسكرية تستقبل طلبات أبناء لواء الكورة غدًا في مدرسة الثقافة العسكرية”

وطنا اليوم – قال متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة، إن مديرية شؤون الافراد المركز العسكري للتجنيد، سترسل لجنة لاستقبال طلبات التجنيد بالصبغة العسكرية (ذكور فقط) لأبناء لواء الكورة.

وأضاف الخلايلة، ان اللجنة ستتواجد في مدرسة الثقافة العسكرية / كفر أبيل التابعة لمديرية الثقافة العسكرية يوم غد الاثنين.

وبين أن شروط هي أن يكون المتقدم من مواليد 1/1/1995 ولغاية 31/12/2006، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدمين ثامن ناجح فأعلى، وأن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون لائق من الناحية الصحية، واحضار الهوية الشخصية.