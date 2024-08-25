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عبور ١٢٢ شاحنة مساعدات جديدة من الأردن لقطاع غزة

منذ 3 ساعات
عبور ١٢٢ شاحنة مساعدات جديدة من الأردن لقطاع غزة

وطنا اليوم:عبرت ١٢٢ شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الجاري تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
واشتملت المساعدات على وجبات غذائية جاهزة وطرود غذائية وطرود صحية وملابس وحرامات ومستهلكات طبية وفرشات ومشمعات وحصائر وأجهزة مساعدة ومياه معدنية وأدوية ومستلزمات طبية، وكذلك مواد لإدامة عمل المخابز مثل الخميرة والسكر والملح.
وسيتم العمل على توزيع هذه المواد لأهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: نعمل على تنويع المساعدات المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزة لتتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأهل غزة في ظل الظروف الراهنة، ونركز بشكل أساسي على المساعدات الطبية والغذائية.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع المنظمات والجمعيات الشريكة التي تعمل داخل غزة لتنظيم عملية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى ٣٢٧٣ شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وجرى إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم منظمة الخير ومنظمة الهجرة الدولية IOM ومنظمة IHH واتحاد الشباب اندونيسيا والأمة الخيرية / بريطانيا وتبرعات من الشعب الإندونيسي ونداء الخير وجمعية العروى الوثقى والخدمات الأوروبية و Star Pacific .
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo


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