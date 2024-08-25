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مكاتب الإصلاح تعيد الحياة الطبيعية لـ9 آلاف أسرة

منذ 20 ثانية
مكاتب الإصلاح تعيد الحياة الطبيعية لـ9 آلاف أسرة

وطنا اليوم:قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، الأحد، إنه جرى تسجيل 25464 حالة طلاق العام الماضي.
وأضاف الربطة أنه لا يوجد لدى الدائرة أي بيانات تتعلق بالعنوسة، مشيرا لاحتمالية اعداد الجهات المتخصصة دراسات اجتماعية حول ذلك وامتلاكها رقم دقيق وفق المعايير المعتمدة لديها.
ولفت إلى أنه بلغ عدد المحكومين بقضايا النفقة عام 2023 حوالي 10 آلاف شخص فيما بلغ العدد التراكمي لآخر 5 سنوات حوالي 60 ألف.
وبخصوص الإصلاح الأسري قال الربطة: “مجموع الحالات التي راجعت مكاتب الإصلاح الأسري لعام 2023 أكثر من 80 ألف حالة وتم إصلاح 9 آلاف حالة من هذه الحالات، وتم تنظيم أكثر من 40 ألف رضائية باتفاق الطرفين وهذا شعاره التراضي قبل التقاضي”.
وتابع: “هذا البرنامج أتاح للناس البعد عما يحدث بين الناس عند فض النزاعات عن طريق الأحكام فيسر لنا حوالي 40% أن لا تصل إلى المحاكم، وما يخرج من مكاتب الإصلاح الأسري هو بمثابة السند التنفيذي كماهو الحال بالإعلام بالحكم الصادر باسم جلالة الملك”.


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