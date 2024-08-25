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اتفاق على استيراد الاردن للبطاطا من كردستان

منذ 3 ثواني
اتفاق على استيراد الاردن للبطاطا من كردستان

وطنا اليوم:استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 آب (أغسطس) 2024، وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية خالد الحنيفات.
وجرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي زراعة إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تطوير التنسيق والتعاون في الزراعة والصناعة الغذائية، حيث تشمل استيراد الأردن للبطاطا كخطوة أولية، وغيرها من محاصيل ومنتجات الإقليم الزراعية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التبادل التجاري والزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المحاصيل الزراعية.
ونقل وزير الزراعة تحيات الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الحكومة، لافتاً إلى عمق العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين إقليم كوردستان والأردن، كما أشاد بالنمو والازدهار الملحوظين في مدينة أربيل وإقليم كوردستان بشكل عام.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم والمساندة المستمرة المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً، لإقليم كوردستان في مختلف المراحل، كذلك أكد استعداد حكومة الإقليم لمواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين


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