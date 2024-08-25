وزير الخارجية: نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية

وطنا اليوم:حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من تفجر التصعيد في المنطقة لمواجهات أشمل وأكثر دمارا.

وقال الصفدي في منشور له عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، إن العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية.

وأشار إلى أن رئيس الوزار الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل صفقة تبادل الأسرى، ويدفع المنطقة نحو هاوية الحرب، في سبيل إنقاذ مستقبله السياسي.

وتاليا نص المنشور كاملا:

“سيتفجر التصعيد الخطير في المنطقة مواجهات أشمل وأكثر دمارا ما لم يتوقف سببه. العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية. وقف هذا العدوان فوريا ينزع فتيل الأزمة المتفاقمة. نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية، لينقذ مستقبله السياسي، ولينفذ عقائديته العنصرية التي تتبدى قتلا ودمارا وجرائم حرب في غزة، وخروقات لا تتوقف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم عدوانية في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة.

إن أراد المجتمع الدولي وقف التصعيد، عليه فرض وقف العدوان على غزة عبر تفعيل دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن، وفرض عقوبات على إسرائيل. نقف مع لبنان وأمنه وسيادته، ونؤكد ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. ندعم المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنهي الكارثة الإنسانية في غزة. على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يعلن صراحة حقيقة أن نتنياهو يعيق التوصل للصفقة، وأن يتخذ اجراءات رادعة فاعلة ضده وضد أجندته العنصرية التصعيدية، وضد وزرائه الذين يتحدون العالم وقوانينه وكل قيمه الإنسانية، ويمكنون إرهاب المستوطنين، ويقتلون كل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم به المنطقة ما لم ينته الاحتلال، ويحصل الفلسطينيون على حقهم في الحياة والحرية والدولة والسيادة على ترابهم الوطني”.