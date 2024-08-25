حزب إرادة يعقد مهرجانين في قصبة معان ووادي موسى

وطنا اليوم:كونه الأكثر قضاء وقت في البوادي والمحافظات ، ينجح حزب إرادة في عقد مهرجانات نوعية هناك ، فقد حضر الحزب مهرجانين انتخابيين للقائمة الحزبية ٢١ بمحافظة معان في كل من لواء وادي موسى وقصبة معان.

ففي لواء وادي موسى نظم المهرجان المرشح على القائمة الحزبية لحزب إرادة د. خالد عبد المطلب الحسنات، كما نظمه في معان المرشح على القائمة الحزبية عبد الله عبد الدايم القرامسة.

وقد حضر المهرجانين الأمين العام للحزب نضال البطاينة والمرشحين على القائمة الحزبية د. خميس عطية وحمود الزواهرة و م. أيمن الكنجي.

ورحب بالحضور في وادي موسى الشيخ عبدالله الحسنات قائلا بأننا اليوم في مرحلة جديدة تمثّل رؤى ملكيةً ساميةً تتمثل بحياة حزبيّة برامجيّة والتي من شأنها جعل الأردن في مصافّ الدول المتطورة التي نهضت من خلال الحياة الحزبيّة وانتقلت من دول عالم ثالث و دول مستهلكة إلى دول قادرة على الإنتاج والمواكبة والمنافسة وأشار الشيخ إلى أن هذه الدورة الانتخابية تختلف كثيرا عن سابقتها في مبنية على قوائم حزبيّة و قوائم محليّة وصوتك على مستوى الوطن للقائمة الحزبيّة لن يؤثر على صوتك للقائمة المحليّة.